الأردن يكشف أبرز 4 دول دخل منها كورونا للمملكة.. ويحقق إنجازاً جديداً

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلن مختبر أردني أنه نجح في تحقيق إنجاز علمي بالكشف عن بيانات الحمض النووي لفيروس كورونا المُستجد في المملكة، مشيراً إلى أن النتائج الأولية للتحليل بيّنت الدول التي دخل منها الفيروس للمملكة.

وأكد المختبر الطبي أنه نجح، بدعم من وزارة الصحة ولجنة الأوبئة الأردنية، في تحقيق هذا الإنجاز، ونشر البيانات على المنصة الوراثية العالمية GISAID. ليصبح الأردن من أوائل الدول العربية التي أدرجت على الخارطة العالمية للأوبئة.

وقال الرئيس التنفيذي للمختبر الدكتور عميد عبدالنور، إن النتائج الأولية للتحليل بيّنت الدول التي دخل منها الفيروس إلى المملكة، وأهمها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وإسبانيا، كما نقلت تقارير إعلامية اليوم.

وأضاف عبدالنور أن النتائج كشفت عن وجود أكثر من نوع من الطفرات الخاصة بالسلالات الموجودة في الأردن، ما سيمكِّن الأبحاث المستقبلية من إدراج البيانات الأردنية في خطط إنتاج أي لقاح ضد الفيروس في المستقبل القريب، منوهاً بأنه من اللافت تميز السلالة القادمة من إسبانيا باحتوائها على طفرات قد تحمل أهمية خاصة في فهم عدوانية الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news