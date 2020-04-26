منتجع إيطالي يقدم نموذجا عن "شواطئ ما بعد كورونا"

المصدر: إيطاليا-أ ف ب

في منطقة بوليا في أقصى الشرق الإيطالي، يرصف فابريتسيو مارتسانو صاحب أحد المنتجعات السياحية المظلات مرسّما الحدود باستخدام حبال رفيعة، في نموذج لما قد تكون عليه الشواطئ خلال الصيف بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

هل ستنجح منطقة بورتو سيزاريو على البحر الأيوني في استقطاب الإيطاليين المتعطشين للعطلة بعد تسعة أسابيع من الحجر المنزلي المزمع استمراره حتى الرابع من مايو المقبل؟

هذا ما يأمله فابريتسيو مارتسانو صاحب منتجع "باتشينو غرانده"، ولكن شرط توفير أجواء "الصفاء" لهؤلاء.

ويوضح هذا المستثمر أن الحبال الصغيرة الموضوعة على الرمل "تهدف ببساطة إلى إعطاء انطباع عن المساحات الفاصلة" بين رواد الشاطئ الذي سيضم "30 % أقل من المظلات" هذه السنة ما سينعكس "خسارة مالية حتمية".

ولتجسيد خطته الاستراتيجية بصورة أفضل، يشبه جزء من الشاطئ الوضع في العام الماضي مع مظلات متلاصقة الواحدة بجانب الأخرى.

أما في الناحية الثانية فيظهر نموذج "صيف 2020" الذي يتسم بتباعد أكبر بين الرواد مع مسافة فاصلة لمتر ونصف متر بين الكراسي. كذلك يتيح ممر مرسّم بحبال الجلوس على الكرسي من دون ملامسة مصطافين آخرين.

كذلك يتعين "زيادة خدمات" توصيل الطعام إلى رواد الشاطئ مباشرة على الكراسي تفاديا لطوابير الانتظار على منصة الأكل واحتراما لمبدأ المسافة الآمنة.

ويقول "نحن الإيطاليين لدينا مخيلة واسعة ويجب أن نجد وسيلة لإعطاء الناس انطباع بالأمان". ويوضح فابريتسيو "يتصل بنا زبائن للاستعلام واتخاذ القرار بالمجيء أو لا إلى البحر. هذا دافع للأمل لدينا".

وقد يستقبل أصحاب المنتجعات البحرية في إيطاليا 45 مليون سائح أقل من المعدل السنوي مع تسجيل خسائر بقيمة 30 مليار يورو لموسم 2020 بفعل تبعات وباء كوفيد-19، بحسب دراسة أجراها متخصصون في القطاع فيما تتصدر إيطاليا قائمة البلدان الأوروبية الأكثر تضررا مع حوالى 26 ألف وفاة رسميا.

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