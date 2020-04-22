كاميرات حرارية في مترو بنما لتحديد المصابين المحتملين ب "كورونا"

المصدر: بنما-أ ف ب

بدأت محطات مترو بنما تركيب كاميرات حرارية لتحديد المسافرين الذين يحتمل أن يكونوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت الثلاثاء الإدارة.

وقال مسؤولون في الشركة العامة التي تدير المترو في العاصمة إن الكاميرات المزودة أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء سيتم تركيبها عند مداخل 12 محطة لتحديد الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة. وفي وقت لاحق، سيتم تركيب أجهزة مماثلة في 18 محطة أخرى تشكل خطي المترو. وسيخضع المستخدمون الذين تم تحديدهم بهذه الطريقة لفحص ثانٍ للتحقق مما إذا كان لديهم حمى، أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي هذه الحالة، سيعزلون عن المسافرين الآخرين.

وفي مرحلة ثانية، يخطط مسؤولو المترو لتركيب كاميرات مزودة تقنية التعرف على الوجه ومتصلة بأرقام بطاقة الهوية، ما يساعد في تحديد مواقع منازل الأشخاص الذين يعانون من الحمى.