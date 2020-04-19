بالصور.. قصة طبيب نجا من «كورونا» بعد 3 أسابيع في الغيبوبة

المصدر: بروكسل - رويترز

روى طبيب مسالك بولية بلجيكي تجربته «المذهلة» بعد أن نجا من «كوفيد-19»، وخرج من العناية المركزة حيث أمضى ثلاثة أسابيع في غيبوبة.

وقال أنطوان ساسين، من غرفته في مستشفى دلتا شيريك ببروكسل حيث كان يعمل: «كنت أرى نهايتي.. اعتقدت أنني سأموت ولن أعود للحياة أبداً».

وشخص الأطباء إصابة ساسين (58 عاماً) وفريقه في المستشفى وأدخلوه وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالته.

وأدخل الأطباء ساسين في غيبوبة مستحثة طبياً، لكنه يقول إنه كان مدركاً لرغبته في مكافحة المرض، وإنه كانت لديه أيضاً رؤى لوالده الراحل.

وأضاف ساسين، الذي وصف التجربة بأنها «لا تصدق» وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي: «رأيت والدي الذي توفي قبل أربع سنوات. وتحدثت معه».

وتابع «شعرت ببالغ السعادة عندما استيقظت ورأيت وجوه أصدقائي. كان شعوراً لا يوصف».

ويتطلع ساسين الآن إلى معانقة أفراد أسرته التي لم يرها منذ تشخيص حالته، وأن يقضي فترة النقاهة في المنزل.

وسجلت بلجيكا 38496 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» منها 5683 حالة وفاة.