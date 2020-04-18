8 نصائح عندما تدخل المطبخ

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

أصدرت هيئة الصحة الوطنية البريطانية مجموعة من النصائح حول كيفية مراقبة وزنك وصحتك خلال فترة الحجر الصحي:

■حدد مسبقاً ما ستتناوله خلال اليوم أو الأسبوع ودوّنها في قائمة التسوق.

■إبدأ يومك بإفطار صحي وخفيف ولا تتخل عنه. تناول ثلاث وجبات منتظمة ومتوازنة في اليوم وراقب الكمية. ولا تتناول ما بين الوجبات إلا إذا شعرت أنك جائع حقاً.

■تناول الفاكهة والخضراوات بدلاً من قطع الحلويات التي يدخل في صنعها الكثير من السكر والسمنة.

■ليكن نصف طبقك مكوناً من السلطات والقسم الآخر إما قطعة لحم أو سمك أو بيض أو فول مع كمية أقل من الأطعمة النشوية مثل البطاطس أو الأرز أو المعكرونة أو الخبز.

■تخفيف كمية تناولك للعصائر لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية.

■عدم تناول الطعام في الوقت نفسه الذي تقرأ فيه أو تشاهد التلفاز، لأن ذلك يؤدي إلى التهام الطعام بكميات أكبر.

■امضغ الطعام ببطء، وركز على شعورك بمذاقه، واشرب لترين من السوائل يومياً، وتجنب الكافايين والمياه الغازية قدر المستطاع.

■يحتاج عقلك إلى بعض الوقت حتى يدرك أن معدتك باتت ممتلئة، لذلك انتظر مدة تراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة على الأقل قبل أن تقرر أنك بحاجة إلى المزيد من الطعام.