أقنعة Wishful.. «حمّالات» لشد الفكّ ورفع الذقن

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خاصة والعربية عامة.

إعداد: ندى الزرعوني

nali@ey.ae

قد تكون العناية بالبشرة واحدة من أكثر الممارسات التي يمكن أن تتبناها المرأة في فترة العزلة المنزلية التي تقتضيها الظروف، ما يعني المزيد من الاهتمام بالجمال، ومن هنا تأتي أهمية تجربة ما هو جديد في عالم العناية بالبشرة، سواء من أقنعة أو تقنيات جديدة فعالة.

وعلى الرغم من أهمية التركيز على تفادي زيادة الوزن في هذه الفترة، إلا أن الأمر قد يكون صعباً على البعض، ما يعني تغير طبيعة البشرة، وأيضاً بروز الذقن، الأمر الذي جعل خبيرة التجميل وصاحبة العلامة التجارية العالمية «هدى بيوتي»، هدى قطان، تبتكر نوعاً جديداً من الأقنعة التي تعمل على إبراز خطوط الفك بشكل جذاب، عبر قناع «وشفل» الخاص بمنطقة الفك، الذي يبدو على شكل حمالات للمنطقة، والذي ابتكرته من وحي كوريا الجنوبية وتقنيات العناية بالبشرة التي يشتهرون بها.

تقول قطان «لدي شغف دائم بالبحث عن وسائل مختلفة لإبراز خط الفك بطريقة جذابة، ولكني لم أجد طريقةً فعّالةً أكثر من قناع Wishful لتحديد ورفع الفكّ الذي يقدم نتائج استثنائية تضاهي عمليات التجميل الجراحية، حيث لا تقتصر آلية عمل هذا القناع السريع على نحت البشرة وشدّها، وإنما يزيد أيضاً من نعومتها، ويعزّز مستويات الترطيب فيها، ما يمنحني الجاذبية التي أحلم بها في منطقة الفك».

تقدم قطان من خلال هذا القناع حلاً سريعاً، يمنح إطلالة مميزة عند خط الفكّ خلال دقائق قليلة، ويحتوي القناع على مزيج خاص من الجلّ المائي المبرّد مع مكونات فعالة لشد البشرة، كما يشتمل على شريط متين يساعد في رفع خط الفك وتحديده بطريقة فيزيائية.

وبينما يتم تزويد كل قناع بمجموعة من المكونات التي تعزز من ترطيب البشرة ومنحها إطلالة صحية منتعشة، فإن التأثير الرئيس للقناع يكمن في النسيج القطني الفريد الذي يُستعمل عادةً في صناعة الأحزمة الرياضية. ويتم ارتداء القناع عبر أحزمة رفيعة ومريحة يتم تثبيتها خلف كل أذن، بحيث يعمل على رفع خط الفك بالكامل، في حين يتناسب مستوى السماكة والمرونة في النسيج القطني مع البشرة لضمان أقصى درجات الثبات والراحة، ويجري ذلك في الوقت الذي تعمل فيه مكونات القناع الأساسية على تغذية البشرة بعمق.

وقد تم اختيار المكونات الحصرية للقناع من قبل هدى وفريق العمل لدى علامة Wishful بما يضمن الحصول على أقصى استفادة من المستحضر، حيث يتكون من خلاصة الأوركيد والنياسيناميد (المعروف أيضاً بفيتامين B3)، إضافة إلى أسيتيل سداسي الببتيد-8، بينما يعمل الأدينوزين على تحديد وترطيب وشد خط الفك لمنحه إطلالة واضحة ومعالم بارزة.

أقنعة جميلة للتسوق

اكتشفت هدى قطان أقنعة رفع الذقن لأول مرة خلال زيارتها لكوريا الجنوبية، والتي تعد المركز العالمي للعناية بالبشرة، حيث لاحظت بأن سيدات المجتمع الكوري يرتدين أقنعة جميلة أثناء التسوق. وهكذا تشكل لديها هوس بهذه الفكرة، فعملت مع مختبر Wishful الكائن في كوريا الجنوبية لإتقان تركيبتها الخاصة التي تركز على الأساسيات الثلاثة للعناية بالبشرة. وفي النتيجة، تم ابتكار قناع Wishful Chin Lift Sculpting Sheet Mask الذي يعمل على ترطيب ورفع ونحت البشرة وتحديد خط الفك خلال 20 دقيقةً فقط.

وتم إطلاق هذا المستحضر عبر الموقع الإلكتروني ShopHudaBeauty.com في 13 الجاري، كما سيتم إطلاقه في المتاجر وعبر الإنترنت في 20 من الشهر الجاري.

طريقة الاستعمال

■تنظيف البشرة وتجفيفها جيداً.

■ إزالة الغلاف البلاستيكي من القناع.

■ تمديد القناع طولياً قبل ارتدائه عن طريق شد القماش برفق عند كل طرف.

■ يوضع القناع بدءاً من الذقن ثم يتم السحب نحو الأعلى قبل تثبيته على الأذنين.

■ يترك القناع لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقةً.

قطان: «لدي شغف دائم بالبحث عن وسائل مختلفة لإبراز خط الفك بطريقة جذابة».