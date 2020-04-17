عانق شجرة.. نصيحة آيسلندية للتغلب على مشاعر عزلة كورونا

المصدر: هلسنكي - د.ب.أ

دعت هيئة حماية الغابات في آيسلندا المواطنين إلى ارتياد المناطق كثيفة الأشجار، مقدمة اقتراحاً غير عادي لمن يعاني من انعدام الاختلاط جراء حالة الإغلاق العام المرتبطة بفيروس كورنا بأن يعانق شجرة.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، نصحت الهيئة المواطنين «بالذهاب إلى الغابات وعناق شجرة، والاستمتاع بكل مزايا أن تكون محاطاً بالأشجار».

وقال أحد حراس الغابات لشبكة «آر يو في» التليفزيونية في آيسلندا إنه «شعور رائع من الراحة وبعد ذلك، تكون مستعداً ليوم جديد وتحديات جديدة».

وأزال عمال الغابات الثلوج في هالورمستادهور، وهي أكبر غابة في شرق البلاد، بحيث يستطيع الزوار التنزه فيها، بينما يحافظون على مسافة التباعد الآمن عن بعضهم البعض.

وأوصت الهيئة بالبحث عن شجرة في عمق الغابة، لضمان ألا تكون نفس الشجرة قد عانقها كثيرون، وتصبح مصدراً للإصابة بالفيروس.

وقال المتحدث باسم هيئة الغابات بيتر هالدورسون، إنه «لا تلقي بنفسك نحو أول شجرة تراها».