«تطمن».. تطبيق سعودي لمتابعة المصابين بـ «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الصحة السعودية عن تطبيق جديد «تطمن»، يهدف إلى تقديم حماية ورعاية لكل المستفيدين والمستخدمين له من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة في جوهر التطبيق أن العزل والحجر الصحيين، حالياً هما أهم طرق الوقاية من المرض.

ونشرت وزارة الصحة فيديو دعائياً بينت فيه أن تطبيق «تطمن» هو أداة طورتها «لمتابعة الحالات التي تم توجيهها إلى العزل الصحي المنزلي أو للحجر الصحي، وتفتح لهم طريقة أسهل للاتصال، وأنه من خلال التطبيق بإمكان الوزارة معرفة كم تبقى للمواطن أوالمقيم من فترة العزل الصحي، بهدف التسهيل على الأفراد الالتزام بها».

وقالت الوزارة إنه قد يتساءل البعض: «لماذا عليّ تطبيق العزل الصحي ولم تظهر عليّ أعراض المرض؟»، لتؤكد أن «العزل الصحي حماية لك ولمجتمعك ومن تحب، لأنه في بعض الحالات لا تظهر أعراض المرض حتى 14 يوماً».

من خلال التطبيق بإمكان «الصحة» معرفة كم تبقى للمواطن أوالمقيم في العزل الصحي.