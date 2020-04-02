بعد سقوط الطبيب الـ 68 بكورونا.. صرخة ألم من إيطاليا

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشفت مصادر صحية في إيطاليا عن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد من الأطباء إلى 68 طبيباً، حسب وكالة أنباء «آكي» الإيطالية.

وأوردت الوكالة أنه وفقاً لبيانات صدرت عن الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان الإيطالي، يعد «الطبيب جانباولو سباردوليني، هو الأخير الذي تمت إضافته إلى قائمة المعاطف البيضاء الذين سقطوا ضحايا فيروس كورونا، والتي تم تحديثها من قبل الاتحاد، وبذلك يرتفع عدد الضحايا المسجلين لدى الاتحاد إلى 68»، وذلك حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ.ش.أ) اليوم.

وأطلق رئيس خدمة الإسعاف ماريو بالتسانيللي، وسكرتيرها فرانشيسكو مارينو، صرخة ألم: «لم يعد بإمكاننا الاستمرار على هذا النحو: نحتاج إلى معدات وقائية شخصية وفحص العدوى للعاملين في الخطوط الأمامية لحالة طوارئ فيروس كورونا».