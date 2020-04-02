أستاذ مناعة ينصح هذه الفئات بعدم الصيام في ظل «كورونا»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نصح أستاذ المناعة المصري، الدكتور عبدالهادي مصباح، بعض الفئات بعدم الصيام، في حال تواصل تهديد فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن الله أعطى البعض رخصة: «والله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه».

وأوضح أن كبار السن (المجموعة الأكثر تعرضاً للإصابة بكورونا) وأصحاب الأمراض المزمنة، والذين يعانون من نقص المناعة يستحسن ألا يصوموا في ظل هذه الأجواء، لأن الفيروس يستطيع أن يمارس قوته على هؤلاء في حال تعرض الجسم لجفاف، لافتاً إلى أن ترطيب الجسم بشكل عام يعمل على إبطاء الدورة الدموية المفترض أن تذهب بغزارة لأماكن العدوى لمدها بقوات انتشار سريعة تدافع عن الجسم، لكن بالنسبة للأشخاص العاديين، فكل شخص يصوم على حسب قدرته، ويستطيع كل فرد أن يقيم ذلك بنفسه.

وتوقّع الدكتور مصباح، خلال استضافته في برنامج «من مصر»، الذي يذاع على شاشة قناة «CBC»، أمس، أن يستمر وجود فيروس كورونا حتى الشتاء المقبل، ولكن ستكون هناك مناعة مجتمعية منه وسيكون مثل الإنفلونزا التي لا تختفي، موضحا أنه غالباً سيظهر لقاح ضد فيروس كورونا بعد عام.