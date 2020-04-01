ادّعت إصابتها بكورونا.. مطالبات في مصر بمحاكمة عاجلة لمطربة آراب أيدول

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

طالب المحامي المصري أيمن محفوظ، في بلاغ عاجل للنائب العام، بالتحقيق مع المطربة إيناس عز الدين، بسبب ادعائها إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونشرها مقاطع فيديو حول هذا الأمر عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك».

وطالب محفوظ بتقديم إيناس عز الدين لمحاكمة عاجلة، وذلك بتهم ادعاء إصابتها، بالفيروس عبر نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر أن مستشفى حميات إمبابة، والتي يتم فيها الحجر الصحي للمصابين بالفيروس، به بعض الآفات والحشرات، مع عدم توافر الأجهزة والأدوية لمكافحة فيروس كورونا بالمستشفى. وأشار المحامي إلى أن هذا التصرف لا غرض له إلا هدم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الوباء العالمي، لافتاً إلى أن «نشر هذا الفيديو ساهم في استغلال القنوات المعادية لمصر في الإساءة لسمعة بلدنا وتكدير السلم والأمن المجتمعي في لا بد أن يتحد فيه الجميع مع الدولة ومؤسساتها».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوماً شديداً على المطربة، بعد أن نشرت مقاطع فيديو تؤكد فيها إصابتها بفيروس كورونا، وتوثّق نقلها للمستشفى وتواجدها هناك، قبل أن تظهر التحاليل عدم إصابتها، ما أثار استياء الجمهور واتهامها باستغلال المرض للترويج لنفسها والبحث عن الشهرة. بينما ردت المطربة التي شاركت في برنامج آراب آيدول، وطرحت فيديو كليب مؤخراً، بأنها تعاملت مع الأمر بحسن نية وعفوية، موضحة أنها بعد عودتها من المغرب بأسبوع تلقت اتصالاً من شخص يطمئن عن حالتها الصحية، مؤكداً لها أن هناك حالة في الطائرة التي عادت بها من المغرب مصابة بالفيروس، طالباً منها إذا زادت عليها الأعراض الاتصال بـ"105"، وهو الرقم الذي خصصته وزارة الصحة في مصر للتعامل مع هكذا حالات.