شفاء هولندية عمرها 101 سنة من كورونا

المصدر: لاهاي - رويترز

تعافت عجوز هولندية عمرها 101 سنة عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهي واقعة وصفها المستشفى بأنها «بارقة أمل». ونُقلت المرأة، التي لم يُكشف النقاب عن اسمها، إلى مستشفى قرب روتردام قبل أسبوع ونصف وهي تعاني من صعوبات في التنفس وأثبتت الفحوص إصابتها بفيروس كورونا.

ووضعت العجوز في الحجر الصحي إلى أن تعافت حالياً لدرجة تسمح لها بالخروج من المستشفى.

وقال المستشفى على موقعه الإلكتروني إن العجوز المئوية، التي تعيش وحدها، ستقيم حالياً في دار لرعاية المسنين قبل أن تعود إلى منزلها.

وأشار اختصاصي الأمراض الصدرية سونيل راملال إلى «أنها سيدة صلبة. رائع أن أراها تلتزم بالتوجيهات الطبية مثل العطس في كوعها وحتى إبلاغي بالمحافظة على مسافة مناسبة».

