تعرّف إلى أول مصاب بفيروس كورونا في العالم

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

كشفت تقارير إعلامية أن أول شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد في العالم، هو سيدة تبلغ من العمر 57 عاماً، وتعمل بائعة للجمبري «الروبيان» في مقاطعة ووهان الصينية.

وذكرت التقارير أن المرأة أصيبت في 10 ديسمبر الماضي، وظنت أنها أنفلونزا موسمية، وتسببت في نقل العدوى إلى 27 شخصاً، ثم انتشر المرض في المدينة والعالم.

وتأتي هذه التقارير لتناقض ما جاء في صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» الصينية، في وقت سابق، نقلاً عن بيانات حكومية، من أن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العالم، تعود إلى منتصف نوفمبر الماضي، وهي لرجل يبلغ من العمر 55 عاماً، ويعيش في مقاطعة هوبي، التي تنتمي إليها مدينة ووهان، مصدر الفيروس المستجد، وقد اكتشفت هذه الحالة وأبلغ عنها في 17 نوفمبر الماضي. ولم تكشف الصحيفة عن مصير هذا الشخص الذي تقول إنه أول حالة إصابة بالفيروس سواء كانت قد تُوفي بسبب المرض أو لا يزال على قيد الحياة، وإن كان قد تماثل بالشفاء أو لا يزال يُعالج من الفيروس المستجد، مضيفة أن الأطباء لم يدركوا وقتها أنهم يتعاملون مع مرض جديد حتى أواخر ديسمبر الماضي.

في حين ذكرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق أن أول حالة إصابة تم تسجيلها في الصين كانت بتاريخ الثامن من ديسمبر الماضي.