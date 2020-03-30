7 نصائح للتسوّق بأمان والوقاية من فيروس كورونا

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

شدد خبراء في المعهد الألماني لتقييم المخاطر على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد عند الاضطرار للنزول من البيت للتسوّق.

وهنا سبع من أبرز النصائح يجب مراعاتها عند التسوّق، ويقدمها خبراء في المعهد الألماني لتقييم المخاطر:

- الحفاظ على مسافة 5ر1 متر عند التحدث مع الآخرين.

- غسل اليدين قبل الذهاب للمتجر بالماء والصابون لـ 20 ثانية وتجفيفها جيداً، حتى لا تصيب آخرين في حال وجود العدوى دون علم.

- الذهاب للمتاجر في الوقت الذي تقل فيه أعداد المشترين، مثل الصباح الباكر أو قبل الإغلاق ليلاً.

- تقليل فترة التواجد في المتجر بمعرفة وكتابة قائمة المشتريات، حتى لا يضيع الوقت في المتجر ذهاباً وإياباً دون داع، ما يزيد من فرص الاحتكاك والاتصال بالآخرين.

- لمس الأسطح بأقل قدر ممكن.

- إحضار حقيبة التسوق الخاصة بدلاً من عربات التسوق والتي تنتقل من يد إلى أخرى.

- اصطحاب مناديل مضادة للبكتيريا ومواد مطهرة ضد العدوى.