جهاز فحص محمول يكشف فيروس كورونا فوراً

المصدر: الإمارات اليوم ووكالات

أعلنت شركة «روستيخ» الحكومية الروسية، اليوم الإثنين، عن نجاحها في إنتاج جهاز فحص محمول للكشف عن فيروس كورونا المستجد، يظهر النتائج بشكل فوري.

وحسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، قال المدير التنفيذي للشركة أوليج إيفتوشينكو، إن «بعض التطورات في هذا المجال جديدة تماماً، على سبيل المثال، الآن بالتعاون مع مختبرات في تتارستان، يتم إتقان إنتاج مختبر صغير محمول للتشخيص السريع لــ(كوفيد 19)، يجب أن تدخل هذه المنتجات إلى السوق في المستقبل القريب».

وبدأت العاصمة الروسية موسكو، اليوم تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، بغض النظر عن أعمارهم، مشيرة إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم، إلا بإذن خاص من سلطات المدينة.

وأشارت وكالة «سبوتنيك» إلى أن عدد المصابين بـ«كوفيد 19» في روسيا بلغ 1534، أغلبهم في موسكو، 1014 مصاباً.



