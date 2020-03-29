أطباء: التهاب العين قد يكون مؤشراً للإصابة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة – إيناس محيسن

حذّر أطباء في الأكاديمية الأميركية لطب العيون من أن التهاب ملتحمة العين قد يكون من أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى بعض الأشخاص، معتمدين في ذلك على نتائج بيانات جمعها أطباء صينيون، تفيد بأنه تم تشخيص التهاب الملتحمة لدى واحد من 30 مصاباً بمرض «كوفيد 19».

وأشار الأطباء إلى دراسة أخرى تؤكد أنه اكتشفت 19 حالة من التهاب الملتحمة بين 1099 مريضاً بفيروس كورونا في الصين شملتهم الدراسة التي تعتمد على بيانات 30 مستشفى من مختلف أنحاء البلاد، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وذكّر الأطباء بأن «كوفيد 19» لا يعتبر المسبب الوحيد لالتهاب الملتحمة، لكن ظهوره لدى المريض قد يجعل أخصائيي طب العيون أول من يستطيع الاشتباه بإصابة المريض بكورونا.