11 مليون شخص يرغبون في الذهاب إلى المريخ

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» اليوم الجمعة أن المسبار بيرسفيرنس أو «المثابرة» الذي سترسله الوكالة إلى المريخ سيحمل على متنه أكثر من 9ر10 ملايين اسم إلى الكوكب الأحمر.

وقالت الوكالة في بيان أمس، إنها بعد أن دعت الراغبين في جميع أنحاء العالم لتقديم أسمائهم لاستقلال المركبة الفضائية «بيرسيفرانس» تلقت 295ر932ر10 رداً.

ورسمت الأسماء بواسطة شعاع الإلكترون على ثلاث رقائق من السيليكون بحجم أظفر الإصبع، ثم تم إرفاقها بعد ذلك بلوحة ألومنيوم على متن المركبة الفضائية الأسبوع الماضي.

ومن المقرر إطلاق المسبار، من محطة كيب كانافيرال التابعة للقوات الجوية الأميركية في فلوريدا، خلال يوليو أو أغسطس المقبلين، ليهبط على سطح الكوكب الأحمر في فبراير من العام المقبل، ما لم تؤد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي تجتاح العالم حالياً إلى تأجيل المهمة.

وصُمم المسبار، الذي يزن أكثر من 1000 كيلوغرام، للبحث عن علامات الحياة الميكروبية الماضية على الكوكب الأحمر، كما سيدرس المناخ والجيولوجيا الخاصة بالمريخ.