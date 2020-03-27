تشكيلة رمضان من «ستيف مادن» المتنوعة

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

في خطوة للمزج بين الطلب على الملابس المحتشمة مع التصاميم الأنيقة، كشفت «ستيف مادن»، العلامة الأميركية الأشهر للأحذية والإكسسوارات العصرية، عن تصاميم تتناسب مع الأجواء الرائعة في رمضان.

وتضمّ المجموعة بعض الأجزاء الانتقائية على أحذية متنوعة، لتنقلك من مكتبك إلى الإفطار بسهولة وخفّة، سواء كان ذلك المعدن اللامع على الكعب، أو الأشرطة الأنيقة على الأحذية المسطحة المريحة، وتعيد «ستيف مادن» تعريف التعقيد المبسّط في خطوط التصاميم الناعمة كما لم يحدث من قبل، في حين أن أحجار الراين، والأبازيم، وجلد الحذاء نفسه، تظهر بكل وضوح في هذه التشكيلة، كما تضيف الأشكال غير التقليدية والاحتفالية عنصر بريق فريد، ويضفي الكعب الناعم المدبب ظلالاً ساحرة على ستايل الموضة الخاص بك لينقلك إلى مستوى جديد.

وتأخذ العلامة التجارية تصاميم الإكسسوارات إلى درجة أعلى مع الحقائب ذات الحبال المرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى لمسات تبرز خطوط التصميم باستخدام المعدن والجواهر المشابهة للأحذية لتأتي بإطلالة متناغمة.