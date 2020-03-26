تقرير محزن من حدود فرنسا: مصابو كورونا فوق الـ 80 محرومون من أجهزة التنفس

المصدر: شتوتغارت - د.ب.أ

أعلن أطباء عن أوضاع قاسية في منطقة الألزاس الفرنسية الحدودية، إذ تم إبلاغ طاقم مستشفى جامعي في ستراسبورج بالعمل حتى إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، كما لم يعد بالإمكان وضع مصابين ممن تجاوزوا الـ80 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكتب موظفون بالمعهد الألماني لطب الطوارئ والكوارث في مدينة توبنجن في تقرير لحكومة ولاية بادن فورتنبرج التي تتاخم الألزاس، إنه بدلاً من ذلك يتم منح المرضى المسنين «رعاية نهاية العمر بأقراص مخدرة ومنومة».

ووفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، زار متخصصون ألمان في طب الأزمات المستشفى الجامعي بستراسبورج يوم الاثنين الماضي، وحذروا من «تهديد ملموس» يفرضه الوضع المتفاقم.

ودعوا السلطات الألمانية المحلية إلى اتخاذ استعدادات في ظل «حالة تأهب قصوى» حال وصول التفشي بنسب مماثلة عبر الحدود.

ووفقاً للتقرير، يتم نقل مريض يحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي إلى مستشفى ستراسبورج كل ساعة. وهناك حالياً، كما يقولون، 90 سريراً مجهزة بالمعدات الضرورية، وتعمل المستشفى على زيادة طاقتها الاستيعابية. وقال التقرير إن ثلاثة فقط من 90 مريضاً في العناية المركزة، دون الـ50، ودون معاناة من أمراض سابقة.