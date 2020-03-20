"دكتور جوجل" يستعين بمنقذ الأمهات للتشجيع على غسل اليدين

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

بشعار متحرك مبتكر، أطلّ اليوم الجمعة عملاق البحث العالمي جوجل، للتشجيع على غسل اليدين بشكل صحيح، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مستدعياً في وسط شعاره صورة لطبيب رحل قبل 174 عاماً، وهو أجناتس سيملفيس، الذي كان يعمل في مستشفى فيينا، ويعد من رواد التعقيم، ومن أوائل من نبهوا إلى الفوائد الطبية لغسل اليدين.

لقب أستاذ جراحات التوليد الطبيب سيملفيس (ولد عام 1818 وتوفي في 1865) بمنقذ الأمهات، لأنه نجح بعد تعيينه في مستشفى فيينا في تقليل نسبة وفيات الأمهات اللواتي كن يتعرضن لحمى النفاس ويفقدن على إثرها حياتهن.

دعا الطبيب "المنقذ" زملاء المهنة والقابلات إلى ضرورة غسل الأيدي جيداً، وتطهيرها بمحلول. وبالفعل نجحت النظرية، رغم اعتراض البعض عليها، وسخرية آخرين منها، إذ قلت نسبة الوفيات في مستشفى التوليد الذي كان يعمل فيه، وتقلصت العدوى.. ولكن اتخذت حياة سيملفيس منحى درامياً، خصوصاً بعدما وصف من لا يلتزمون بتعليماته بالقتلة..