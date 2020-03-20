سورية: الحالة المشتبه في إصابتها بكورونا بمشفى دمشق سلبية

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن نتيجة تحاليل الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مشفى دمشق "المجتهد" جاءت سلبية.

ونقلت الوكالة، أمس، عن مدير الهيئة العامة للمشفى الدكتور سامر خضر، قوله، إن التحاليل أثبتت أن الحالة ليست مصابة بالفيروس. وأضاف أن امرأة راجعت المشفى، ووضعت تحت المراقبة في قسم العزل، وتم إجراء الاستقصاءات التشخيصية لها وأخذ عينات وإرسالها إلى المخبر المرجعي بوزارة الصحة، مؤكداً أن نتائج التحاليل جاءت سلبية ولا يوجد إصابة بالفيروس، ويقدم العلاج اللازم للحالة، ووضعها الصحي في تحسن.

وأفاد خضر بأن عدد العينات التي أرسلت من المشفى لمخبر وزارة الصحة بلغ 20 عينة، وجميعها جاءت سلبية.