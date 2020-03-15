ماذا يحدث للجسم عند تناول شاي البابونج يومياً؟

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

يعتبر شاي البابونج من العلاجات المنزلية المهمة، التي تفيد في شكاوى المعدة والأمعاء، وله العديد من الفوائد الصحية الأخرى فضلاً عن مذاقه الممتع..

وهنا أبرز الفوائد التي تعود على الجسم نتيجة الالتزام بتناول من شاي البابونج يومياً، وذلك حسب مختصين:

خفض ضغط الدم

تناول شاي البابونج بصورة منتظمة يمكن أن يساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم، ومنع أمراض القلب والأوعية الدموية؛ إذ تعمل مضادات الأكسدة الموجودة به على تقوية عضلة القلب.

مواد مضادة للالتهاب

يحتوي شاي البابونج على مواد مضادة للالتهابات، وهو ما يساعد على علاج كثير من الأمراض؛ نظراً لأن الالتهاب الخفيف المزمن قد يكون سبباً في العديد من الأمراض، مثل الزهايمر أو الاكتئاب.

الحد من خطر الإصابة بالسرطان

لا تقتصر فائدة الأبيجينين، وهو أحد المواد الموجودة في شاي البابونج، على تأثيره المهدئ فحسب، بل يمكن استخدامه في علاج السرطان أيضاً، وقد أظهرت بعض الدراسات بالفعل أن هذه المادة الفعّالة قادرة على منع تكاثر الخلايا السرطانية.

التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي

يمتاز شاي البابونج بتأثير مفيد في حالات انتفاخ البطن والإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، كما أنه يخفف أيضاً من تقلصات الدورة الشهرية.