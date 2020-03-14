توم هانكس من داخل الحجر الصحي: اتّبعوا توصيات المختصين

المصدر: غولد كوست (أستراليا) ■أ.ف.ب

دعا الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته، الموضوعان في الحجر الصحي في مستشفى أسترالي بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أمس ، إلى اتباع توصيات المختصين.

وأكد الزوجان في رسالة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنهما «يعيشان هذه المرحلة يوماً بيوم»، وشكرا «كل الذين يهتمون بهما في أستراليا».

وقال النجم الأميركي الذي كان في أستراليا تحضيراً لتصوير فيلم: «أُصبنا بفيروس كوفيد - 19 ونحن في الحجر، لذا لن ننقله إلى أي شخص آخر». وأشار إلى أن الفيروس «قد يتحول عند البعض إلى مرض خطر جداً».

وأضاف «ثمة أشياء يمكننا جميعاً القيام بها للخروج من الأزمة من خلال اتباع توصيات الخبراء والاهتمام بأنفسنا وبالآخرين».

وتوم هانكس (63 عاماً) هو أول نجم هوليوودي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الممثل يزور أستراليا تحضيراً لتصوير فيلم «باز لورمان» المكرس لإلفيس بريسلي.

- الممثل الأميركي كان يزور أستراليا لتصوير فيلم «باز لورمان».