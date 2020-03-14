5 نصائح لمحاربة الضغط النفسي

المصدر: حياة الحرزي ■دبي

بسبب كثرة الضغوط والمسؤوليات التي يفرضها نسق الحياة العصرية المتسارع، ورغبة الكثيرين في التغلب عليها وإنجاح معادلة الواجبات اليومية والمسؤوليات الأسرية والاجتماعية من جهة، وتحقيق طموحاتهم وأحلامهم الشخصية من جهة أخرى، ازداد حيز الضغط النفسي لدى الأشخاص وتفاقم مداه، وبات القلق والخوف لا يفارقان الكثير منا ويعكران بذلك صفو حياتنا وتوازناتنا النفسية، ما دفع الكثير منا نحو العيادات النفسية، فيما اكتفى آخرون بمحاولة إيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها عبر عدد من الحلول الطبيعية التي نستعرض هنا بعضاً منها:

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