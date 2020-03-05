الجلد يزهو بالأحمر والوردي في الربيع

المصدر: برلين د.ب.أ

يتألق الجلد بألوان زاهية في ربيع 2020 ليمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والسعادة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، لينا زيمان، أن «الجلد يزهو هذا العام بالأحمر والأصفر والأزرق السماوي والأخضر العشبي، ليضفي على المظهر لمسة جريئة تخطف الأنظار، علاوة على الوردي الذي يمنح المرأة لمسة أنوثة». وللحصول على إطلالة أنيقة تنصح زيمان بتنسيق الملابس الجلد ذات الألوان الزاهية مع اللون الأسود. وكبديل يمكن تنسيقها مع قطع قماشية باللون نفسه أو من العائلة اللونية نفسها. وشددت زيمان على أهمية أن يتمتع الجلد الملوّن بجودة عالية، كي لا يبدو مبتذلاً.