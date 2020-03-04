صلّوا في المنازل.. طاجيكستان تحتاط لفيروس كورونا

المصدر: دوشنبه - رويترز

طلبت حكومة طاجيكستان، التي تقطنها أغلبية مسلمة، اليوم الأربعاء، من مواطنيها تجنب الذهاب للمساجد لصلاة الجمعة كإجراء احترازي خوفاً من انتشار فيروس كورونا المستجد، رغم أن البلد الواقع في آسيا الوسطى لم يسجل أي حالات إصابة حتى الآن.

وكتب متحدث باسم لجنة الشؤون الدينية الحكومية على «فيس بوك» يقول إنه ليس هناك حظر كامل على دخول المساجد، لكن هذا الإجراء مطروح بعد طلبات من عدد من الأئمة.

وأغلقت طاجيكستان، التي يقطنها تسعة ملايين نسمة المتاخمة للصين وأفغانستان، حدودها أمام مواطني الدولتين، بالإضافة إلى مواطني كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

