الأردن: القبض على شخصين نشرا شائعات عن «كورونا»

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ألقت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم الثلاثاء، على شخصين نشرا أخباراً غير صحيحة وروجا شائعات، أمس، حول فيروس كورونا، وباشرت وحدة الجرائم الإلكترونية تباشر التحقيق معهما تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة.

وأكد الناطق الإعلامي باسم المديرية، المقدم عامر السرطاوي، على صفحة المديرية بـ«فيس بوك»: أنه «ستتم متابعة وملاحقة وضبط كل من يقوم بنشر أو إعادة نشر أو تداول مثل تلك الأخبار والشائعات غير الصحيحة والتي تؤثر على الأمن المجتمعي وتثير الهلع بين المواطنين ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

وطالب السرطاوي بـ«عدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار غير موثوقة وغير صادره عن المصادر الرسمية الموثوقة، تجنباً للمساءلة القانونية، ولكي لا يساهموا عن قصد أو دون قصد بنشر الشائعات وإثارة الهلع في المجتمع».