مصاب أردني بـ«كورونا» يروي قصته مع الفيروس

المصدر: متابعة - الإمارت اليوم

روى محمد عبدالحليم الحياري، المصاب الأردني بعدوى كورونا قصته مع المرض عقب عودته من إيطاليا إلى بلاده.

وقال الحياري في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل ووسائل إعلامية أردنية إنه شعر بإرهاق وارتفاع درجة حرارته عقب عودته من إيطاليا إلى الأردن، ما دفعه إلى مراجعة مستشفى خاص في عمّان، مشيراً إلى أن الأطباء أبلغوه عقب إجراء الفحوص، أنه مصاب بالتهاب في القصبات، وطلبوا منه مغادرة المستشفى. إلا أنه شعر في اليوم التالي بتواصل ارتفاع درجة حرارته، ولذلك راجع المستشفى مجدداً، واشتكى للأطباء من ارتفاع حرارته، وهؤلاء بدورهم طلبوا منه التوجه إلى مستشفى الأمير حمزة على الفور حيث أجريت له فحوصات، ولم يطلب منه البقاء في المستشفى، لكن اختصاصيين اتصلوا به صباح اليوم التالي، وأبلغوه بنتائج الفحوصات، وبضرورة مراجعة المستشفى، وعند وصوله تم التحفظ عليه.

اللافت أن المصاب الأردني بعدوى كورونا، قال إن أعراض المرض «لم تعد تظهر عليه إطلاقاً، ولم يعد يشعر بالتعب والإرهاق أو ارتفاع الحرارة»، لافتاً إلى أنه لم يقدم له أي دواء منذ دخل المستشفى. وكشف عن أن وزارة الصحة الأردنية أرسلت لجنة طبية لفحص عائلته في منزله، وبانتظار نتائج الفحص.

ونفى الحياري الأنباء التي تحدثت عن إجراء فحوصات لطلبة مدرسة لها علاقة بأبنائه، مؤكداً أن أبناءه صغار، ولم يلتحقوا بمدارس أو حتى رياض الأطفال. وذكر أنه اختلط بكثيرين ممن يعملون معه، لكنه لم يختلط بتجمعات أو أماكن عامة، مشدداً على أنه بخير الآن وحالته جيدة، لافتاً إلى أن تأثير الفيروس يعتمد على مناعة الشخص المصاب.

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