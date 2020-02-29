محيط البطن الكبير مؤشر خطر

المصدر: بايربرون ■د.ب.أ

أوردت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية أن محيط البطن الكبير يدق ناقوس الخطر؛ حيث يرتفع خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الدهون، التي تتراكم في الكبد والبنكرياس، تُعيق إنتاج هرمون الأنسولين، الذي يعمل على خفض مستوى السكر بالدم، كما أن الخلايا الدهنية تتسبب في إفراز هرمونات ومواد ضارة بالجسم، والتي تتسبب بتكلس الأوعية الدموية. وأضافت «أبوتيكن أومشاو» أن محيط البطن يدق ناقوس الخطر بدءاً من 94 سم لدى الرجال، وبدءاً من 80 سم لدى النساء. ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، يتعين على الأشخاص، الذين يكون محيط البطن لديهم كبيراً، العمل على خفض كتلة الجسم الكلية بنسبة تراوح بين 5 و10%.