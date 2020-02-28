وضع كلب بالحجر الصحي للاشتباه في إصابته بكورونا بهونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ - د.ب.أ

علنت سلطات هونغ كونغ اليوم الجمعة أنه تم وضع كلب أليف لأحد المصابين بفيروس كورونا في الحجر الصحي بعد أن كشفت نتائج التحاليل الخاصة به «إيجابية ضعيف» بالفيروس.

وقالت وزارة الزراعة والثروة السمكية والمحافظة عليها في هونغ كونغ إنها ستجري تحاليل إضافية على الحيوان لتحديد ما إذا كان مصاباً بالمرض، أو ما إذا كانت النتيجة ناجمة عن «التلوث البيئي لفم وأنف الكلب». ولم يظهر على الحيوان أي أعراض ذات صلة.

وأضافت الوزارة إنه ليس لديها أدلة في الوقت الحالي على أنه يمكن أن تصاب الحيوانات الأليفة بالفيروس المسبب لمرض (كوفيد 19)، ولكنها تنصح بوضع الحيوانات الأليفة للاشخاص المصابين قيد الحجر الصحي لضمان الصحة العامة والحيوانية.

كما حثت الوزارة أصحاب الحيوانات الأليفة على غسل أيديهم جيداً بعد التعامل مع حيواناتهم الأليفة.

