حقيقة غريبة عن مسحوق الكاري!

قد يعتقد البعض أن مسحوق الكاري مصنوع منطقياً من أوراق شجر الكاري. ولكن في الحقيقة مسحوق الكاري لا يحتوي على أوراق الكاري على الإطلاق!

فمسحوق الكاري هو ببساطة مزيج من توابل مختلفة تستخدم بشكل شائع في المطبخ الهندي. أما اللون المميز لهذا المزيج فيأتي من مسحوق الكركم الأصفر. ومن بين المكونات الأساسية هي الكزبرة والكمون والهيل الأخضر والأسود ونبات الحلبة والفلفل الأسود والفلفل الحار (تشيلي).

وبحسب خبراء التغذية الألمان، يمكن أن يضم مسحوق الكاري أي شيء ما بين 6 و30 مكوناً، ولكن ليس من بينها أبداً أوراق الكاري.

إذن ليس هناك ما يدعو للدهشة أن مساحيق الكاري مختلفة المذاق للغاية. وينصح الخبراء بشراء كميات صغيرة لأن التوابل تفقد عطرها سريعاً.

ويقول الخبراء إن تخزينها في مكان بارد ومظلم يساعد في الحفاظ على مذاقها لنحو نصف عام. وعند الطهي باستخدام مسحوق الكاري يجب قليه في قليل من الزيت؛ ما يساعد في خروج كامل نكهته. ولكن انتبه لعدم حرق المزيج لأن طعمه سيبدأ في أن يصبح لاذعاً.