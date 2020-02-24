10 أوهام حول سرطان الثدي.. تبدّدها «القافلة الوردية»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكدت مسيرة فرسان القافلة الوردية، التي تستعد لإطلاق مسيرتها العاشرة بعد غد، أنها ستواصل تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتبديد المخاوف والأوهام حول سرطان الثدي، من خلال مبادراتها وفعالياتها المختلفة الرامية إلى التعريف بالسمات والخصائص الطبية والعوامل الطبيعية والوراثية المسببة له، وأهمية الكشف المبكر في علاجه والشفاء منه بشكل كامل.

وقبيل انطلاق مسيرتها العاشرة، تقدم القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، أبرز 10 مفاهيم مغلوطة حول هذا النوع من السرطانات.

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