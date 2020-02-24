أغذية ترفع الكوليسترول وتهدّد الصحة

المصدر: بون ■د.ب.أ

حذّرت الجمعية الألمانية للتغذية من تناول الزيوت المعالجة اصطناعياً، التي توجد مثلاً في البيتزا الجاهزة والبرغر والبطاطس المحمرة، وذلك لخطورتها على الصحة.

وأوضحت أن الزيوت المعالجة اصطناعياً تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، ما يرفع خطر حدوث استجابات التهابية بالجسم.

كما ينبغي الابتعاد عن الأغذية المحتوية على «النتريت» مثل الهوت دوج والسلامي، نظراً لأنه عند التسخين قد تنشأ مادة «نتروزامين» المسرطنة. وينبغي أيضاً الابتعاد عن الأصباغ الموجودة مثلاً في الكورن فليكس، التي قد تؤدي إلى مشكلات التركيز، وصعوبات التعلم، وقصور الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال.