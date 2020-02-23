أغذية تهدّد الصحة

المصدر: بون - د.ب.أ

حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من تناول الزيوت المعالجة صناعياً، والتي توجد مثلاً في البيتزا الجاهزة والبرغر والبطاطس المحمرة، وذلك لخطورتها على الصحة.

وأوضحت أن الزيوت المعالجة صناعياً تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، ما يرفع خطر حدوث استجابات التهابية بالجسم.

كما ينبغي الابتعاد عن الأغذية المحتوية على «النتريت» مثل الهوت دوغ والسلامي؛ نظراً لأنه عند التسخين قد تنشأ مادة «نتروزامين» المسرطنة.

وينبغي أيضاً الابتعاد عن الأصباغ الموجودة مثلاً في الكورن فليكس، والتي قد تؤدي إلى مشكلات التركيز وصعوبات التعلم وقصور الانتباه وفرط الحركة لدى الأطفال.

