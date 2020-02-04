حذرت مجلة «حديقتي الجميلة» الألمانية من تناول البطاطس إذا كانت بها مواضع خضراء أو براعم نابتة يزيد طولها على ثلاثة سنتيمترات، نظراً لأنها تحتوي حينئذ على مادة سولانين السامة.
وأوضحت المجلة الألمانية أن أعراض التسمم تتمثل في الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والصداع والدوار واضطرابات نظم القلب وفقدان الوعي، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.
افحصوا البطاطس جيداً.. التسمم كامن في هذه النوعية!
حذرت مجلة «حديقتي الجميلة» الألمانية من تناول البطاطس إذا كانت بها مواضع خضراء أو براعم نابتة يزيد طولها على ثلاثة سنتيمترات، نظراً لأنها تحتوي حينئذ على مادة سولانين السامة.