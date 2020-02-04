    افحصوا البطاطس جيداً.. التسمم كامن في هذه النوعية!

    البطاطس ذات البقع الخضراء والبراعم الطويلة تحتوي على مادة سامة. د.ب.أ

    المصدر:
    • أوفنبورغ - د.ب.أ
    التاريخ:

    حذرت مجلة «حديقتي الجميلة» الألمانية من تناول‬ البطاطس إذا كانت بها مواضع خضراء أو براعم نابتة يزيد طولها على ثلاثة سنتيمترات،‬ نظراً لأنها تحتوي حينئذ على مادة سولانين السامة.    ‬
    ‫‬وأوضحت المجلة الألمانية أن أعراض التسمم تتمثل في الغثيان والقيء‬ والإسهال وآلام البطن والصداع والدوار واضطرابات نظم القلب وفقدان‬ الوعي، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.‬
     

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