أغذية تهدّد حياة الجنين!

المصدر: بايربرون - د.ب.أ

حذرت مجلة «بيبي & فاميليه» الألمانية المرأة الحامل من تناول اللحوم والأسماك النيئة والمدخنة ومنتجات الحليب الخام، لتجنب الإصابة بداء الليستريات الخطر.

وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن داء الليستريات قد يتسبب في حدوث إجهاض أو ولادة مبتسرة أو ولادة جنين ميت.

وتتمثل أعراض الإصابة بداء الليستريات في آلام البطن والإسهال والغثيان والقيء والحمى.

لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج على وجه السرعة، الذي عادة ما يتمثل في المضادات الحيوية.