«باك يارد برانش» في مطعم «فايرليك غريل هاوس»

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

عاد الباكيارد برانش كل جمعة! لقد أطلقنا الشواية وننتظرك! انضموا إلينا في مطعم فايرليك غريل هاوس لتجربة الباكيارد برانش كل جمعة من الساعة 12:30 إلى الساعة الرابعة مساءً، واستمتعوا بمناظر رائعة لبرج خليفة وقناة دبي من الشرفة المذهلة لدينا. نضمن لك بأن الباكيارد برانش سيصبح مكانك المفضل! استمتع مع عائلتك وأصدقائك بطبق من المأكولات البحرية الفاخرة عند الوصول، وجهز نفسك لألذ الطعام على الشواية. لدينا المشاوي بجميع أنواعها، من اللحوم المدخنة والمشوية إلى المأكولات البحرية المتبلة وحتى الخضراوات المشوية على الفحم. يتم تقديم أطباق جانبية كلاسيكية في مطعم فايرليك المستوحاة من الطراز الأميركي. يمكنك طلب الأطباق الجانبية العديد من المرات حسب رغبتك، ونعدك بأنك ستشعر كأنك بعالم آخر. لدينا العديد من المحطات التي تقدم المشروبات في الساحة الخارجية، حيث يمكنك أن تستمتع بالمناظر الخلابة والجو الرائع.

فريق داون هوم يقدم الأغاني الأميركية الريفية كل عطلة نهاية الأسبوع، ليأخذك إلى عالم الاسترخاء بعد أسبوع طويل من التعب. لدينا منطقة ممتعة للأطفال، حيث لديهم أنشطة وألعاب لنضمن لك راحة البال، ونحن نأكد لك أن العائلة بأكملها ستستمتع بكل الذي نوفره! عندما تدخلوا غرفة الحلويات لن تستطيعوا الخروج منها، لأنها مليئة بأشياء لذيذة، ويمكنك أن تصنعوا «حلى السمورز» الخاص بكم لتكتمل وجبة الفطور والغداء كل جمعة من الساعة 12:30 ظهراً الى الساعة الرابعة عصراً.