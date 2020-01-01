5 طرق فاعلة لبدء السنة الجديدة بشكل مختلف

المصدر: إعداد: حياة الحرزي

ماذا لو قررت جعل 2020 سنة لا تُنسى، بفضل ما ستجده فيها من السعادة والتفاؤل، وما ستعلّقه عليها من الآمال، والثقة بقدراتك على الإنجاز؟ ماذا لو آمنت كذلك بأن هذا الأمر قد يتوقف فقط على بعض المواقف المتخذة، والتغييرات البسيطة التي يمكن أن تقوم بها لتحسين نظرتك للأشياء من حولك ومن ثم الشعور بالراحة في حياتك؟

مشوار الألف خطوة يبدأ بخطوة أولى، ولذا ينبغي عدم تفويت المشورة الثمينة للخبراء والمختصين لبدء 2020 بشكل متجدد، ورؤية الحياة من زاوية الأمل، لأن بداية العام وقت يبدو فيه كل شيء ممكناً مرة أخرى، كما أنه الأمثل لوضع خطط جديدة أو اتخاذ قرارات مجدية وفاعلة، فحاول أن تضع خططاً واقعية ترفع سقف طموحاتك، وتمنحك مزيداً من الثقة والسعادة في 2020.

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