نصائح للحماية من عسر الهضم في موسم الولائم

المصدر: برلين - د.ب.أ

عطلات فترة نهاية العام تكون بشكل تقليدي وقتاً للولائم، لكن الإفراط في تناول الحلويات أو الأطعمة الدسمة، أو مجرد الإفراط في تناول الطعام، يمكن أن يشكل ضغطاً لا مبرر له على القناة الهضمية، لذلك يوصي خبراء الصحة بتناول وجبات صحية ومتوازنة خلال موسم الأعياد أيضاً.

ومن المهم كذلك تناول الطعام ببطء وتأنٍّ، وترك فترات كافية بين الأشياء اللذيذة مثل الكعك أو الشوكولاتة، وإذا لم يتم الالتزام بذلك فمن العواقب المحتملة أن يصاب الشخص بحرقة في المعدة، وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى شاي الشمر أو البابونغ أو عرق السوس لتخفيف المشكلة.

ويمكن أن تسبب الوجبة الدسمة، مثل الإوزة المشوية مع الزلابية والكرنب الأحمر، الإصابة بعسر الهضم، ما يجعلك تشعر بالانتفاخ. إذا كانت أمامك وجبة مثل هذه، فمن الأفضل أن تأكل كميات أصغر. وبينما يعتقد البعض أن تناول بعض المشروبات بعد الوجبات سيساعد على التخلص من امتلاء المعدة بشكل أسرع، يوصي خبراء بالقهوة للمساعدة في الهضم.

وبعد تناول الحلويات أو غيرها من «الكربوهيدرات البسيطة» - أي الكربوهيدرات سريعة الهضم التي ترفع الغلوكوز في الدم بسرعة - من المحتمل أن تشعر بالجوع مرة أخرى بعد وقت قصير، والسبب في ذلك هو ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين لتوزيع الغلوكوز على الخلايا، يليه انخفاض سريع في نسبة السكر في الدم. ولذلك عليك الحذر من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على السكر المكرر والدقيق الأبيض.