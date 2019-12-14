الجاذبية عنوان موضة بلوفرات الشتاء

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

تمثل الجاذبية عنوان موضة البلوفرات النسائية هذا الشتاء لتمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار. وأوضحت مجلة «إن ستايل» الألمانية أن البلوفر يتألق هذا الموسم بالأهداب، التي تضفي عليه طابعاً بوهيمياً جريئاً.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البلوفر يزدان أيضاً بنقوش الكاروه، التي تمنحه طابعاً كلاسيكياً أنيقاً.

وبالنسبة للألوان يزهو البلوفر بالأصفر الخردلي ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام. ولإطلالة أكثر جرأة وجاذبية يطل البلوفر بأكتاف عريضة، تنطق بالفخامة والأبهة.