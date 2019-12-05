طرق مبتكرة لاستخدام مواد غذائية تجاوزت تاريخ الصلاحية

المصدر: برلين - د.ب.أ

تجاوز الزبادي الموجود في الثلاجة تاريخ الصلاحية بأسبوعين.. هل هذا يعني أنه يجب التخلص منه؟

يجيب خبراء التغذية الألمانية عن هذا السؤال بالنفي، وتقول يانينا ديلب من مبادرة «أفضل من أن يتم التخلص منها» (تسو جوت فور دي تونه): «إذا كان يبدو جيداً من حيث الشكل والرائحة والمذاق، فيمكن تناوله».

تساعد بعض الشركات المستهلك في اتخاذ القرار بالإشارة إلى موعد «يفضل الاستخدام قبله»، وكذلك إلى تاريخ الصلاحية، وتقول ديلب: «التاريخ الذي يفضل استخدام المنتج قبله، ليس تاريخ التخلص من المنتج الغذائي، وبالتالي نرحب بالمبادرات التي تساعد في توضيح هذا».

وتالياً بعض اقتراحات الخبراء بشأن كيفية استخدام بعض المنتجات التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها:

- البطاطس: هل لديك كمية من البطاطس المنسية التي نبتت لها براعم؟ لايزال يمكن استخدامها في بطاطس مهروسة كريمي رائعة.

- زيت الطهي: يمكن الحفاظ على زيت الطهي طازجاً لفترة طويلة بإبقائه في الثلاجة بعد فتحه. وإذا ما بدأ يتجمد لا تقلق، فهذا يحدث جراء البرد، وسيعود إلى طبيعته مجدداً إذا ما ظل قليلاً خارج الثلاجة في درجة حرارة الغرفة.

- البيض: لا يجب أن تنتهي الحال بالبيض المنتهي الصلاحية في سلة المهملات. فربما لم يعد ملائماً لاستخدامه في إعداد التيراميسو، لكن لايزال رائعاً في الخبز، لاختبار مدى طزاجة البيض ضعه في كوب مليء بالماء، البيضة الطازجة ستغرق وسترقد على جانبها؛ ولكن إذا ما وقفت بشكل مستقيم في قاع الكوب، فستكون أقدم قليلاً، ولكن يمكن استخدامها، وإذا ما طفت على وجه الكوب فيجب التخلص منها.