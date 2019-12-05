6 فوائد سحرية للمكسرات والفواكه المجففة

المصدر: إعداد - حياة الحرزي

تعد الفواكه المجففة، وبعض أنواع المكسرات التي نستهلكها في طعامنا اليومي، «حليفاً حقيقياً للصحة»، بفضل احتوائها على كميات من المعادن ومصادر الفيتامينات المهمة للجسم، إذ تحتوي المكسرات على فيتامين E المعروف بدوره كمضاد للأكسدة، إضافة إلى الحماية من أمراض القلب الشائعة، وتقوية الذاكرة والوقاية من مرض الزهايمر، وحتى بعض أنواع السرطان.

إضافة إلى ذلك، تحتوي المكسرات على كمية من الدهون غير المشبعة، مثل دهون «أوميغا 3» التي تساعد على رفع معدل الكوليسترول الجيد في الجسم، وخفض نسبة الكوليسترول الضار، ما يدفعنا إلى التفكير في استهلاكها بشكل منتظم يساعدنا، ليس فقط على التمتع بصحة جيدة فحسب، بل الوقاية من أمراض جسدية ونفسية باتت تهدد الصحة اليوم.

وهنا أبرز ست فوائد صحية لتناول المكسرات والفواكه المجففة:

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