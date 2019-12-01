حنان المحمود: العائلات بحاجة إلى التفاعل مع أطفالها بعيداً عن هوس الإلكترونيات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ينظم مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة «مخرج E88» للمأكولات والتسوق من 15 ديسمبر ولغاية الرابع من يناير المقبل، من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة 11 ليلاً، على أرض مواقف المركز، معلناً عن مجموعة من الفعاليات الترفيهية للعائلات والأطفال، مؤكداً على الهدف التنموي للحدث، بوصفه منصة لرواد الأعمال لعرض منتجاتهم ومشروعاتهم وفرصة للتسويق لها، واستكشاف إمكانات تطوير أعمالهم.

المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، حنان المحمود، قالت إن المهرجان هذا العام هو الأكبر من حيث الحجم، والأطول من حيث المدة، فهو يستمر 21 يوماً من 15 ديسمبر إلى الرابع من يناير المقبل، وعن رؤية المركز في تنظيم هذا الحدث، الذي استقطب في دورته الأولى أكثر من 10 آلاف زائر، على مدار 12 يوماً، وعن الأسباب وراء تغيير موعده وتمديد فترة فعالياته إلى 21 يوماً، أضافت المحمود أن «من أهم سمات المهرجان أنه يقام خلال العطلة الشتوية، فهدفنا أن نوفر للأسر مساحة للتواصل والتفاعل مع أطفالها، في ظل تنامي المخاوف من أثر الهوس بأجهزة التواصل الإلكترونية في علاقات الأسر بأطفالها وبالعكس».

أما السمة الأخرى، التي شكلت ميزة المهرجان وتعد أحد الأهداف الرئيسة لتنظيمه، فهي الفرص التي يقدمها للمؤسسات والشركات للاستفادة من حدث يستقطب الآلاف من الأفراد من مختلف الأعمار والجنسيات، ما يسمح لمنتجاتهم بالوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع، ويقدم لهم مساحة للتواصل في ما بينهم، واستكشاف فرص تطوير أعمالهم.

وتابعت المحمود أن فوز إمارة الشارقة، أخيراً، بجائزة المدن الصديقة للأطفال واليافعين من منظمة «اليونيسف»، شكّل إضافة نوعية إلى منجزاتها في توفير بيئة حاضنة للأجيال الجديدة، وراعية للأطفال والعائلات، فمسيرة الإمارة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم، على صعيد إعداد استراتيجيات متكاملة تتولاها جهات ومؤسسات معنية بالطفل واليافعين، تفتح أمام الأجيال الجديدة آفاقاً رحبة للنمو والتعلم والإبداع وسط بيئة آمنة، صحية ومستقرة. مضيفة أن الفعاليات الترفيهية التي تنظمها مختلف المؤسسات في الإمارة لها بُعدان اجتماعي وتربوي، ومصممة لتخدم خيال الأطفال ونموهم الذهني والبدني، ولتؤسس لديهم ثقافة العمل الجماعي والمشاركة، مرسخة قيم المحبة والتعاون واحترام الآخر. وتابعت المديرة التنفيذية لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: «حرصنا في الدورة الأولى على الإصغاء إلى الزوار وأولياء الأمور، الذين شاركوا في الفعاليات، وأخذنا بالكثير من مقترحاتهم، على رأسها تغيير موعد المهرجان ليناسب العطلة الشتوية، وتمديد مدته ليستفيد من أنشطته شرائح واسعة من المجتمع».

مضيفة أن «بعض أولياء الأمور اكتشفوا لدى أطفالهم مواهب جديدة، من خلال مشاركتهم في فعاليات المهرجان، العام الماضي، وفي المقابل، لمسنا فرح الأطفال في الدورة الأولى بوجود أهاليهم، فقد تسنى لهم التواصل بشكل أكبر وقضاء أوقات ممتعة معهم».

وحول إذا ما كان لـ«مخرج E88 للمأكولات والتسوق» بعد اجتماعي، قالت المحمود «هدفنا أن نوفر للأسر مساحة للتواصل والتفاعل مع أطفالها، في ظل تنامي المخاوف من أثر أجهزة التواصل الإلكترونية في علاقات الأسر بأطفالها وبالعكس».

وختمت المديرة التنفيذية لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بقولها إن «الفعاليات الترفيهية والمهرجانات التي تجمع العائلات في مكان واحد، تسهم في ترميم هذا التباعد الذي بلغ حد الغربة بين الأجيال، بسبب الاستخدام العشوائي وغير المتوازن للأجهزة الإلكترونية».

21

يوماً من الفعاليات الترفيهية للعائلات والأطفال.