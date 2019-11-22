5 ملامح لكنزات شتاء 2019

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني

nali@ey.ae

يمكن للكنزات المريحة والدافئة، أن تكون من أكثر الأسباب التي تجعل للشتاء متعة كبيرة، وسواء كانت الكنزات يومية أو مسائية، فإن هذه القطعة لها قدرة على أن تعزز الشعور بالعملية والراحة والأناقة، خصوصاً أنها تأتي بتصاميم عديدة.

للكنزة - التي تأتي بأشكال وتصاميم متنوعة، ومن أهمها تلك المحاكة بمختلف أنواع الخيوط، سواء كانت طبيعية أو مصنعة، وبمختلف أنواع الغرز الكبيرة أو الصغيرة - قدرة على أن تضيف لمسة أناقة شتوية ناجحة بكل المقاييس، كما أنها قادرة على أن تتحول من إطلالة نهارية إلى أخرى مسائية، وهنا مجموعة من صيحات الكنزات لعام 2019.

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