النظارات الشمسية.. موضة من الخيال العلمي

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

غالباً ما تتفاوت تصاميم النظارات الشمسية بين الكلاسيكية والرياضية، وتلك الفخمة المزينة بالأحجار والكريستالات اللماعة، إلا أن الأمر في هذا الموسم لم يتوقف عند هذا الحد، بل بدأت تنتشر صور الشهيرات والفنانات على مواقع التواصل الاجتماعي وهن يرتدين نظارات ذات تصاميم جديدة، وذات قصات مستقبلية لافتة.

قد يكون من الصعب افتراض أن حب الخيال العلمي يمكن أن ينتقل إلى النظارات، وأن تتحول أفلامه إلى إلهام لهذا الاكسسوار المفيد، وعلى الرغم من الأحجام الكبيرة غير المنطقية لهذه النظارات، إضافة إلى قصاتها المبالغ بها، وألوانها اللافتة، سواء الفاقعة، أو المعدنية اللامعة، أو تلك التي تنتشر على زجاجها طبعات العلامات التجارية الخاصة، إلا أنها استطاعت أخيراً أن تأخذ مكانها على وجوه المشاهير، مغطية أغلب مساحة الوجه، ومتحولة إلى إكسسوار إضافي على الطلة الكاملة.

على الرغم من أن هذه النظارات قد تعتبر غريبة حد الطرافة للبعض، إلا أن حب اتباع الموضة مهما كانت غريبة يبدو واضحاً، خصوصاً بين المهتمات بالموضة واللاتي يفضلن اقتناء وارتداء الجديد في الموضة، خصوصاً أن أغلب العلامات التجارية العالمية تبنت هذه الموضة مثل فيرساتشي، وإمبوريو أرماني، ودولتشي آند غابانا، وفوغ، وغيرها الكثير.