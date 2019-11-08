إطلالة ملكات مع تشكيلة «ستيف مادن»

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

من المعروف عن الملكة ليتيزيا، زوجة ملك إسبانيا، حبها للأناقة، فدائماً ما نراها بإطلالة راقية وبسيطة في مختلف المناسبات، وكذلك الحال في إطلالتها في احتفالات اليوم الوطني الإسباني، فقد اعتمدت إطلالة وردية وزينتها بحذاء من «ستيف مادن». ولأننا نسعى دوماً لحصولك على إطلالة الملكات، إليك بعض تصاميم «ستيف مادن» التي تشابه تصميم الحذاء الذي ارتدته الملكة ليتيزيا. تضم المجموعة مختلف الألوان مثل الأسود، الأحمر، الوردي، البني، وغيرها، كما تتنوع بين المغلق عند الأصابع والمفتوح دون أن ننسى ذكر المواد المستخدمة في صناعتها، حيث ستجدين الجلود المعتادة والشامواه والمزينة بجلد الأفعى.