التنورة البليسيه تزدان بنقوش الكاروه

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

تكتسي التنورة البليسيه بالصوف في خريف/‏ شتاء 2019/‏2020، لتمنح المرأة إحساساً بالدفء من ناحية، وإطلالة مفعمة بالأنوثة والرقة من ناحية أخرى.

وذكرت مجلة Elle الألمانية أن التنورة الصوف ذات الطيّات المميزة تزدان هذا الموسم بنقوش الكاروه الأنيقة، وتتألق بدرجات الكريمي الحالمة، إلى جانب الألوان المحايدة ذات الطابع الكلاسيكي الفخم كالأسود والرمادي.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التنورة البليسيه الصوف تظهر بطول متوسط (ميدي) أو ماكسي، في حين تخطف بعض الموديلات الأنظار إليها من خلال القصّة غير المتماثلة.