«ماوي بيور».. خفيفة كالريشة لمحبي المغامرة

المصدر: إعداد : ندى الزرعوني

أعلنت شركة النظارات «ماوي جيم» عن إطلاقها قريباً لمجموعة نظارات مناسبة للحركة معتمدة على آخر ابتكارات مواد العدسات «ماوي بيور»، التي تعتبر العدسة الأرفع والأكثر خفة للعلامة التجارية، والتي سيتم اعتمادها على إطاري نظارات «هيما»، و«هيكيني».

والمجموعة مصممة لمحبي الحركة والمغامرات، ومحبي ممارسة الرياضة، وتعين عدسات «ماوي بيور»، التي تعتبر أرفع وأخف من عدسات النظارات المعتادة بـ32%، تقديم قطعة عملية ورئيسة لمن يفضلون الحركة الخارجية.

وقدمت العدسات في تصميمي إطارات مختلفين، حيث تمت إعادة تصميم وابتكار قصات تعزز من تقليل الوزن قدر الإمكان، إضافة إلى المرونة والمتانة، كما تم تصميم دعامة الأنف الحامية بطريقة مبتكرة معتمدة.