«فاشن فوروورد».. أزياء وحوارات وتسوّق ذكي

المصدر: ندى الزرعوني - دبي

تنطلق اليوم فعاليات عروض الأزياء الرئيسة لمهرجان «فاشن فوروورد دبي»، التي ستضم 20 عرضاً لمختلف دور الأزياء المحلية والعالمية، وذلك في «حي دبي للتصميم»، وهو الحدث الذي يهدف إلى أن يتحول إلى محطة رئيسة رائدة للأزياء في المنطقة، وتوفير منصّة واتجاه متقدم في هذه الصناعة.

احتفل الحدث، مساء أمس، بانطلاق الفعالية من خلال حفل افتتاح مسائي، وتنطلق اليوم أجندة الفعاليات الرئيسة، وإلى جانب عروض الأزياء اليومية التي تبدأ اليوم وحتى يوم السبت الثاني من نوفمبر المقبل، يقدم الحدث مجموعة من جلسات الحوار التي تستضيف أسماء لامعة في عالم الموضة والتسويق والتأثير الاجتماعي، بعناوين مرتبطة بما يحتاجه عالم الأزياء والتصميم اليوم في المنطقة، إضافة إلى فعالية «ذا غاردن»، وهي الفعالية التي يشارك فيها أكثر من 20 من مصممي الإكسسوارات الأكثر شهرة في المنطقة، التي تشمل المجوهرات وحقائب اليد والملابس الجاهزة، كما ابتكر الحدث منصّة التسوّق المباشر الذكي «ذا شوب شو».

وتتيح منصّة «ذا شوب شو» للزوار ومدعوي العروض فرصة لشراء التصاميم والأزياء التي تنال إعجابهم، خلال وبعد كل عرض للأزياء، وذلك من خلال موقع «فاشن فوروورد» الإلكتروني، حيث ستعين المنصّة الرقمية الخاصة بـ«التسوّق المباشر» الحضور والمهتمين من إتمام عمليات الشراء مباشرة وفي الوقت الفعلي خلال الحدث، ولاحقاً عبر تطبيق

«واتس أب»، وسيتم ربطها ببوابة دفع آمنة عبر البطاقات الائتمانية، وهي الفكرة التي تعدّ الأولى من نوعها في المنطقة.

يشارك في عروض الأزياء في هذا الموسم عدد من الأسماء الصاعدة المحلية والإقليمية والعالمية من مختلف دول العالم، بتوجهات تتفاوت بين أزياء السهرة الراقية «هوت كوتور»، مثل المصممين المنطلقين محلياً، وأحد أشهر الأزياء الإقليمية والعالمية، مثل إزرا، ومايكل سينكو، وأماتو، ويوسف الجسمي، واليومية «بريت آبورتيه»، والتقليدية المحلية، مثل المصممة الإماراتية حصة الفلاسي، وتلك المشاركة لأول مرة مثل المصمم اللبناني حازم قيس، إضافة إلى مشاركة مميزة من مصممات الأزياء السعوديات، مثل أروى البنوي، والجوهرة سديم الشحيل، والعديد من الأسماء اللامعة الأخرى.

وتضم الجلسات الحوارية المعدة إلى جانب العروض، التي تتخذ من المبنى (4) مقراً لها، عدداً من العناوين مثل: «ماستر كلاس: التجارة الاجتماعية على فيس بوك وإنستغرام»، و«بوتشي: التراث والابتكار مقدمة من بوليمودا»، و«قصة العلامة التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي»، و«عرض علامتك التجارية للمشترين»، و«اتفاقيات تعاون العلامات التجارية»، إضافة إلى «الاستدامة: مستقبل الأزياء».

5 ملامح من الحدث

يعدّ مهرجان «فاشن فوروورد دبي» بمثابة محطة رئيسة ورائدة للأزياء في دبي والشرق الأوسط، حيث يوفر منصّة واتجاهاً متقدماً لعالم الأزياء والموضة. وتشمل الفعاليات الرئيسة في المهرجان عروض أزياء وعروضاً تقديمية من قبل أفضل مصممي الأزياء والألبسة الجاهزة من جميع أنحاء العالم، مع تركيز خاص على المواهب الإقليمية. ويوفر المهرجان أيضاً مساحة للبيع بالتجزئة مخصصة لمصممي الإكسسوارات، إلى جانب تنظيم أنشطة للعلامات التجارية والشركاء، وفعاليات اجتماعية تسهم في تعزيز العلاقات مع روّاد صناعة الأزياء في المنطقة، وتوفير فرص مميزة للتواصل، وتعزيز مجالات التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة في عالم الأزياء الإقليمي. وفي ما يلي ملامح من دورة الحالية من الحدث:

1- «ذا شوب شو»

سيتمكن الزوار في هذا الموسم من شراء الأزياء التي تنال إعجابهم خلال وبعد كل عرض، حيث يتيح «فاشن فوروورد دبي» هذا العام منصّة للتسوّق المباشر باستخدام التكنولوجيا المدمجة في موقع «فاشن فوروورد دبي» الإلكتروني. وستمكّن المنصّة الرقمية «الخاصة بالتسوّق المباشر» الحضور والمهتمين من إتمام عمليات الشراء في الوقت الفعلي خلال الحدث وبعده، عبر خدمات المراسلة مثل و«اتس أب»، وسيتم ربطها ببوابة دفع آمنة للغاية عبر بطاقات الائتمان.

2- مصممو الملابس

تشمل النسخة الحديثة من الحدث كعادتها على 21 من مجموع الأزياء الأقليمية والدولية، بإضافة لإلى ظهور 12 مصمماً جديداً يشاركون للمرة الأولى، وعودة تسعة أخرين أيضاً للمشاركة وإثبات الوجود.

وسيشهد هذا الموسم من «فاشن فوروورد دبي» مشاركة عدد من المصممين العالميين والإقليميين الذين طالما كانت لهم بصمة واضحة في مجال عرض الأزياء، والذين اعتادوا على الوجود وبشكل فاعل، مثل أماتو و أتيليه زهرة ومايكل سينكو ويوسف الجسمي، إلى جانب مصممي الألبسة الجاهزة المشهورين، مثل أروى البناوي وبهنوود حصة فلاسي وكيبا

وروني وحلو سديم وفاروين مروة. في المقابل، ستمنح الفعالية المصممين الصاعدين فرصة لإثبات وجودهم في عالم الموضة والأزياء، أمثال حاس إدريس وحازم قيس وجيسكا كيه وميسون فرح والي وناديا دزياك وتيم وتانيا سكاف.

3- حوار «حي دبي للتصميم»

لن تغيب الشخصيات المهمة عن هذا الحدث الكبير فسيستضيف «فاشن فوروورد دبي» شخصيات معروفة ومهمة، مثل لاودوميا بوتشي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومدير التصوير، وابنة مصمم الأزياء الايطالي، ومؤسس شركة «بوتشي» إيميلو بوتشي، إضافة إلى جويل ماردينيان، رائدة الأعمال والشخصية المشهورة في عالم الجمال، وسيدة الأعمال السعودية شهد الشهيل.

4- فعالية «ذا غاردن»

يشارك في فعالية «ذا غاردن» The Garden أكثر من 20 من مصممي الإكسسوارات الأكثر شهرة في المنطقة، إضافة إلى مفاهيم البيع بالتجزئة المحلية التي تشمل المجوهرات، وحقائب اليد، والملابس الجاهزة، وهي من الفعاليات التي لا يجب عليك تفويتها.

5- أطر التعاون

تشمل الفعاليات الإعلان عن اتفاقيات تعاون مع العلامات التجارية ذات الصلة، أهمها مع مدرسة تصميم الأزياء المجانية المشهورة «الفضاء الإبداعي بيروت»، ومعرض «ميسون بيرميد» ذات الشهرة الإقليمية. ومن المقرر أن تطلق «مرسيدس بنز» حملة «How To» العالمية.

• 20 من أشهر مصممي الإكسسوارات يشاركون في «ذا غاردن».

• 20 عرضاً لمختلف دور الأزياء المحلية والعالمية.

• يشارك في عروض الأزياء عدد من الأسماء الصاعدة من مختلف دول العالم.