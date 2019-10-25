إكسسوارات 2020.. 6 صيحات لا يمكن تجاهلها

المصدر: إعداد: ندى الزرعوني

لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني : nali@ey.ae

غالباً ما تميل عروض الربيع والصيف إلى تقديم أفكار مرحة وجريئة، سواء في الملابس أو الإكسسوارات، ومع انتهاء عروض أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2020، لا يمكن سوى ملاحظة المجوهرات التي تزينت بها العارضات على منصات عروض أكبر دور الأزياء العالمية، والتي يبدو أنها ستكون حاضرة بقوة خلال الأشهر المقبلة.

وتميزت الإكسسوارات التي سادت أغلب عروض الأزياء، التي اختتمت أخيراً، خلال أسابيع الموضة العالمية في كل من نيويورك، ولندن، وميلان، وباريس، بالجرأة الكبيرة، والميل الواضح لتعزيز الإطلالة بلمسة قوية ومؤثرة، كما لو كانت جزءاً مهماً ولا يتجزأ من الشكل النهائي للتصاميم، محولة بعضها من شديدة البساطة إلى فخمة ومسائية بالكامل، وهنا عدد من الصيحات المفضلة لدينا.

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